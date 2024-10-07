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Дзюба об «Акроне»: «Осталось научиться не пропускать на последних минутах. Это отсутствие опыта, беспечность. Все‑таки РПЛ и Первая лига — разные вещи»

В 11-м туре Мир РПЛ тольяттинцы сыграли вничью с «Пари НН» (2:2), пропустив гол на 94-й минуте.

Источник: Sports

"Команда забивает — значит, все хорошо. Нам осталось научиться не пропускать на последних минутах, мы не имеем права этого делать. Это молодость, это отсутствие опыта.

На последних минутах мяч выбивается в аут или куда угодно — и все. Это беспечность, наверное. Все‑таки РПЛ и Первая — это разные вещи. Чем скорее все это поймут, тем будет лучше для всех. Если в Первой лиге «Акрон» всегда играл с позиции силы, то в РПЛ это не всегда может быть.

Понятно, что с «Пари НН» мы старались играть с позиции силы, но хочешь не хочешь, все равно порой прижимались. Они в какой‑то момент просто устроили навал. В такие моменты все эти мячи бесхозные нужно либо сохранять, либо выбивать, но никак не терять. Все гениальное просто«, — сказал нападающий “Акрона”.

После 11 матчей «Акрон» занимает в таблице 8‑е место.