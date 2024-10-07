Дзюба об «Акроне»: «Осталось научиться не пропускать на последних минутах. Это отсутствие опыта, беспечность. Все‑таки РПЛ и Первая лига — разные вещи»

На последних минутах мяч выбивается в аут или куда угодно — и все. Это беспечность, наверное. Все‑таки РПЛ и Первая — это разные вещи. Чем скорее все это поймут, тем будет лучше для всех. Если в Первой лиге «Акрон» всегда играл с позиции силы, то в РПЛ это не всегда может быть.