«Динамо» о сотрудничестве с Владом А4: «Доля детских билетов за год выросла на 74%. Для детей он авторитет, ему доверяют в вопросах спорта»

Когда видишь, какое это счастье для ребенка (кто-то даже плакал), понимаешь: мы делаем что-то очень хорошее и доброе. Первую автограф-сессию провели на игре «Динамо» и ЦСКА в ноябре 2022-го — мы выиграли и собрали солд-аут. Поставили рекорд по количеству детей на стадионе — 5 тысяч, это пятая часть стадиона. Это еще без учета малышей до 7 лет, на которых покупать билет не нужно. Возможно, установили рекорд и вообще по России — просто этими цифрами никто не меряется. На следующих автограф-сессиях Влада, их всего было 5, количество проданных детских билетов вырастало в два-три раза. Нам важно, чтобы часть тех, кто таким образом попал на футбол впервые, потом возвращался. В сезоне-2022/23 доля детских билетов выросла на 74 процента по сравнению с предыдущим.