Месси, Суарес, Бернардески, Пуч, Лобжанидзе и Бюрки претендуют на приз MVP чемпионата МЛС

Всего в списке 34 игрока. В перечень попали в том числе Месси, Суарес («Интер Майами»), Федерико Бернардески («Торонто»), Роман Бюрки («Сент-Луис»), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Факундо Торрес («Орландо Сити») и другие.
Суарес также претендует на приз лучшему новичку новичку — наряду с Уго Льорисом из «Лос-Анджелеса» и другими игроками.
Также предусмотрены награды лучшему тренеру, защитнику, вратарю, молодому футболисту, главному судье и ассистенту арбитра, призы за камбэк года и участие в благотворительной деятельности.