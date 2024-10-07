Месси, Суарес, Бернардески, Пуч, Лобжанидзе и Бюрки претендуют на приз MVP чемпионата МЛС

МЛС объявила список футболистов, которые поборются за награду самому ценному игроку по итогам чемпионата. Учитывались только те, кто провел на поле не менее тысячи минут.