Трент Александер-Арнолд: «После карьеры вы будете довольны или будете сожалеть. Не думаю, что это можно оценить по трофеям и голам – могу сказать, что я раскрыл потенциал, выкладываясь каждый день»

— Да, конечно, такой разговор был у меня на прошлом сборе, когда мы ехали в Ирландию. Я ехал в автобусе в аэропорт рядом с [Эберечи] Эзе. Мы разговаривали, и я сказал ему: «Знаешь, есть шанс, что я больше никогда не выиграю ни одного трофея в своей карьере, но есть шанс, что я выиграю еще много-много трофеев».