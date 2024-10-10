Агент Сафонов о решении оставить Осинькина в «Крыльях»: «Губернатор заработал себе положительные баллы — за тренера выступает армия болельщиков»

Может, кого-то раздражало, что ребята из «Чертаново» ехали в клуб, но это уже вопрос не к Осинькину. У нас же страна советов и все знают, кого убрать и кого поставить. У «Крыльев» есть свое лицо, в отличие от «Факела», «Пари НН» или «Химок», которые непонятно во что играют", — сказал футбольный агент.