Педри говорит, что я был его кумиром. Чем больше наблюдаю за ним, тем больше вижу сходств [между нами] «, — сказал экс-хавбек “Барселоны”, объявивший на днях о завершении карьеры.
Иньеста о сравнениях с Педри: «Чем больше наблюдаю за ним, тем больше вижу сходств. У него есть талант и потенциал построить собственную карьеру»
"Это здорово, это прекрасно. Когда-то и меня сравнивали с Лаудрупом и Гвардиолой. У каждого из нас свой стиль, и Педри с его талантом обладает потенциалом построить собственную карьеру.