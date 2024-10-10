Игорь Корнеев: «Гуарирапа зациклен на том, чтобы забить самому, и это мешает использовать моменты. Ему надо срочно объяснить, что можно сыграть и на партнеров»

— Гуарирапа зациклен на том, чтобы забить самому, и это мешает ему использовать моменты. Ему надо срочно объяснить, что в ряде эпизодов можно сыграть и на партнеров. Нужно, чтобы он расслабился и играл без напряжения, без мысли во что бы то ни стало оформить свой дебютный гол за армейцев.