«Месси, возможно, был бы одним из лучших защитников мира. Он очень хорошо оборонялся, обвести его было невозможно». Маскерано о Лео

«Если бы Месси стал защитником, возможно, он был бы одним из лучших в мире. Обыграть его невозможно. Иногда в «Барселоне» мы играли один в один, и обвести его было невозможно. Без шансов.