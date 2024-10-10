Йорди Кройфф о сравнениях Ямаля с Месси: «Посмотрим, когда ему будет 30 лет. Но Ламин может ознаменовать собой эпоху»

Ламин — очевидно, игрок, который собирается ознаменовать собой эпоху, но говорить, что он будет как Месси… Мы узнаем, когда Ямалю исполнится 30 лет«, — сказал бывший игрок и директор “Барселоны” Кройфф в эфире Movistar+.