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Канчельскис о «Пари НН»: «Любой клуб, увольняющий тренера после 10 туров, вызывает у меня смех. Не все руководители наших клубов — футбольные люди»

Новым тренером клуба на этой неделе стал Виктор Гончаренко. После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.
Источник: Sports

"Время покажет, правильное это решение или нет. В моем понимании это неправильное решение. Давайте специалистам дорабатывать до конца, тогда вы будете видеть результат.

Почему назначить Гончаренко — неправильное решение? Нельзя убирать тренера после десяти туров. Это было бы неправильным решением в любом другом клубе. Оценивать верность решения всегда надо в конце сезона, вот и все.

Любой клуб, который увольняет тренера после десяти туров, вызывает у меня смех. Но не все руководители наших клубов — футбольные люди. Поэтому с ними сложно общаться и сложно ожидать от них правильных решений", — сказал экс-игрок сборной России.