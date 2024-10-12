Хавбек «Крыльев» Бабкин о задаче в РПЛ: «В восьмерку залезть сможем. Хочется прогрессировать, для этого в какой-то момент будут нужны новые цели»

— Это большой спорт, большой футбол. Я считаю, тут должна быть поставлена задача. Потом уже после завершения сезона действительно будет оцениваться работа, что сделали, что получилось, что нет. Поэтому я не считаю, что тут как-то жестко ставится вопрос. У нас в целом и была задача в восьмерку попасть. Поэтому если это минимальная задача, то согласен с ней.