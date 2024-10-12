Шабаров о 6:0 с Китаем U21: «Здорово проявили себя в атаке, забили красивые голы. Всю игру взламывали оборону на их половине»

Как таковой прессинг не удалось проверить, потому что соперник играл длинными передачами. Но при потере мяча мы быстро вступали в отбор. Качество отдельных моментов было достаточно хорошим, но были моменты, где мы играли не очень здорово. Соперник сохранял мяч и даже проводил ответные атаки. И в этом компоненте есть где прибавлять", — сказал тренер молодежной сборной России.