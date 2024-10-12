Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бруну: «Как только вернусь из сборной, хочу вновь начать забивать за «МЮ». Я тоже несу за это ответственность, я результативный полузащитник»

В 7 матчах сезона АПЛ на счету капитана манкунианцев 1 голевая передача.
Источник: Sports

"Что касается выступлений за клуб, то как только вернусь [из сборной], хочу прибавить в игре и вновь начать забивать. Я тоже должен нести за это ответственность, ведь я полузащитник, который много забивает.

В предыдущие годы у меня всегда была высокая результативность, поэтому я должен соответствовать и оправдывать ожидания. К тому же у меня своя собственная планка, от которой нельзя отступать.

Я еще не забивал за клуб и надеюсь, что как только вернусь, смогу забить и помочь клубу вернуться на победный путь и на хороший уровень игры", — сказал Фернандеш.