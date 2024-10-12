Кузьмичев об академии «Локо»: «Батраков, Раков и Погостнов решили проблему, которая казалась нерешаемой. Важно, насколько сильно работает система подготовки клуба»

— Ситуация очень простая: конечно, уход ведущих игроков, не только Глушенкова, но и Миранчука, Жемалетдинова — это для любого клуба колоссальная потеря. В этой ситуации молодые пацаны, как Батраков, отчасти Раков и вернувшийся из аренды Погостнов, а также некоторые приобретенные футболисты решили проблему, которая казалась нерешаемой. Это говорит о том, что фундаментально важно, насколько сильно работает система подготовки клуба. Если у тебя есть фундамент, то в такой критической ситуации можно чувствовать себя спокойно.