Глушенков о кумирах: «Месси. Из русских игроков? Я сам у себя»

— Месси.
— А из русских?
— Из русских? Я сам у себя.
— Можно еще было сказать, что папа (Александр Глушенков известен по выступлениям за смоленский «Кристалл», «Смоленск» и брянское «Динамо» — Спортс«“).
— Ну, папа защитником был.
— А Аршавин, нет?
— Нет. Я, наверное, тогда не так футбол смотрел. Да в принципе так же, как и сейчас, — заявил полузащитник «Зенита» Глушенков.
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