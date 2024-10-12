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Глушенков о кумирах: «Месси. Из русских игроков? Я сам у себя»

– Кто был твоим кумиром в детстве?
Источник: Sports

— Месси.

— А из русских?

— Из русских? Я сам у себя.

— Можно еще было сказать, что папа (Александр Глушенков известен по выступлениям за смоленский «Кристалл», «Смоленск» и брянское «Динамо» — Спортс«“).

— Ну, папа защитником был.

— А Аршавин, нет?

— Нет. Я, наверное, тогда не так футбол смотрел. Да в принципе так же, как и сейчас, — заявил полузащитник «Зенита» Глушенков.

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