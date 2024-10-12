— Есть в мировом футболе игроки, на которых ты хочешь равняться?
— Много таких футболистов. Классных полузащитников очень много. Стараюсь смотреть за их игрой, в каждом подмечать лучшие качества. Родри, де Брюйне, Барелла из «Интера», Джака.
Кумиром моего детства был Месси — везде он у меня (показывает заставку телефона, на которой фотография Месси — прим. ред.). Он вообще иначе видит футбол.
Но важно еще и оставаться человеком, быть скромным, особо нигде не выпендриваться. Есть игроки, которые показывают хороший футбол, однако в жизни ведут себя не очень. Это не мой путь.
Я хочу оставаться человеком. Многие будут запоминать именно это, и не хочется, чтобы говорили: «Матвей Кисляк…» И дальше какое-нибудь непечатное слово.
Поделюсь своими впечатлениями о Пьяниче. Никто не будет спорить, что это звезда мирового футбола. Но на него смотришь и прям поражаешься: Миралем очень скромный, без лишнего пафоса. Это бросается в глаза.
При этом видно, что человек с амбициями. Он не просто приехал доигрывать: даже на тренировках видны его желание, страсть к футболу. Он весь горит этим делом, — сказал хавбек ЦСКА Матвей Кисляк.
Матвей Кисляк: «Не сказал бы, что ЦСКА ниже “Зенита” по классу на данный момент».