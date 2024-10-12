Белорусы пробились в финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу

Сегодня в испанском Кадисе в заключительном поединке второго группового этапа отборочного турнира белорусы разгромили команду Дании с результатом 6:1. В составе победителей отличились Михаил Августов, Евгений Новиков, Вадим Бокач, Егор Гордецкий, Олег Гапон, а еще один мяч датчане забили в свои ворота. До этого белорусская дружина разгромила швейцарцев — 9:3, а потом также крупно проиграла итальянцам — 3:9.



Сегодня вечером в последнем матче группы А итальянцы будут соперничать со швейцарцами. Положение команд сейчас таково: Беларусь — 6 очков (3 матча), Италия — 3 (2), Швейцария — 3 (2), Дания — 2 (3). На первом этапе квалификации белорусы стали лучшими в предварительной группе D, разгромив сборные Бельгии (11:1) и Молдовы (8:4), в ⅛ финала получили техническую победу над литовцами, которые не вышли на матч.



В квартете В второго этапа оба обладателя путевки в финальную часть ЧМ-2025 уже известны — это сборные Испании и Португалии, одержавшие победы над командами Франции и Польши. Положение после двух игровых дней: Португалия — 6 очков, Испания — 4, Франция — 0, Польша — 0.



Финальная часть 13-го планетарного форума под эгидой ФИФА пройдет в начале мая 2025 года на Сейшельских Островах. Сборная Беларуси принимала участие в трех последних мировых чемпионатах: в 2024 году белорусы заняли четвертое место, а в 2019-м и 2021-м не смогли пробиться в плей-офф. В нынешнем сезоне команда Николаса Альварадо стала бронзовым призером Евролиги.