Де ла Фуэнте о грубой игре против Ямаля: «У меня был партнер, который говорил: «А чего вы ждете, поцелуев?» Я бы хотел, чтобы поле для Ламина было как ложе из роз, но таков футбол»

Но Ламину нужно к этому привыкнуть. Возможно, в некоторых ситуациях придется расставаться с мячом раньше, но таков футбол. Я бы хотел, чтобы поле для него было как ложе из роз, Flower Power, но таков этот вид спорта, — сказал главный тренер сборной Испании после победы над Данией в Лиге наций (1:0).