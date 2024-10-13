Де ла Фуэнте о грубой игре против Ямаля: «У меня был партнер, который говорил: «А чего вы ждете, поцелуев?» Я бы хотел, чтобы поле для Ламина было как ложе из роз, но таков футбол»

— Он проявляет потрясающее отношение к делу. У него есть особый талант.
Его бьют по ногам… У меня был партнер по команде, который говорил тем, кто жаловался: «А чего вы ждете, поцелуев?» Соперник старается максимально использовать свои методы в пределах правил.
— Считаете ли вы, что агрессия — лучший способ защищаться против Ламина?
— Нужно играть настолько жестко, насколько позволяют правила. Вот почему есть судья, который устанавливает рамки. Молодых игроков такого таланта пытаются запугивать, искать с ними контакта. Это немного похоже на закон футбола. Судья должен защищать этих талантливых игроков.
Но Ламину нужно к этому привыкнуть. Возможно, в некоторых ситуациях придется расставаться с мячом раньше, но таков футбол. Я бы хотел, чтобы поле для него было как ложе из роз, Flower Power, но таков этот вид спорта, — сказал главный тренер сборной Испании после победы над Данией в Лиге наций (1:0).
Flower Power (с англ. — «сила цветов») — лозунг, использовавшийся сторонниками ненасильственного сопротивления, протестующими против войны во Вьетнаме. Выражение было придумано американским поэтом бит-поколения Алленом Гинзбергом в 1965 году.