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Роберто Мартинес о 3:1 с Польшей: «Португалия контролировала ход матча. Доволен, как Вейга и Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире»

«Мы очень много работали в последние несколько дней, готовя различные решения для этой игры. Мы показали это на поле. Я очень доволен, потому что мы контролировали ход матча.
Источник: Sports.Ru

Также я доволен тем, как Вейга и Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире [Левандовского]. Мы играли отлично как команда, и новые игроки показали, что могут здорово нам помочь", — сказал тренер сборной Португалии.