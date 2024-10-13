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Мерино про 1:0 с Данией: «Трудный матч для Испании. Всегда тяжело против компактных команд с 5 игроками в обороне»

«Вы могли понять, почему Дания возглавляла эту группу. Сегодня был очень трудный матч для нас, мы можем быть довольны тремя очками. Всегда тяжело играть против компактных команд с пятью игроками в обороне.
Источник: Sports

Мы создали один или два верных момента. Надо было сохранять спокойствие, не падать духом. Мы продолжали плести комбинации, искать свободные зоны. Плюс нам приходилось следить за их контратаками", — сказал полузащитник сборной Испании.