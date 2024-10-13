Воспитанник «Атлетико» Мартинес о Симеоне: «Многих тошнило после его нагрузок. У него все работали на максимуме»

— Я провел всего лишь одну предсезонную подготовку с основным составом «Атлетико» и могу сказать, что это была лучшая предсезонка в моей жизни. Я такого больше нигде не видел. Симеоне очень требовательный тренер, он заставляет каждого футболиста выкладываться на все 100 процентов. Бывало даже такое, что многих тошнило после его нагрузок. У него все работали на максимуме.