Тихонов о начале матча с «Родиной» в 20:00: «Те, кто так поступают, будут в Красноярске играть в 8 утра по Москве. Пусть люди почувствуют»

— Начало матча — в полночь по красноярскому времени. Понимаю, мы находимся на разных полюсах с остальными командами. Но ставить игру на 12 ночи по Красноярску… Мы в это время обычно спим. То мы играем в 10 вечера, то в 11, сегодня в 12 — и никто не обращает на это внимания. Играет команда и играет, на такие вещи никто не смотрит.