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Ещенко о «Спартаке»: «Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга. Надеюсь, что объединятся»

После 11 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место.
Источник: Sports

— За чемпионство будут бороться три команды?

— Нет. За чемпионство поборются команды, у которых есть амбиции.

— В адрес «Спартака» много похвал, но отставание от лидеров — восемь очков. Будет ли еще команда в борьбе за чемпионство, или этот сезон — этап становления, перестройки?

— Тяжело сказать. Могут дальше продолжать так же хорошо, как и начали чемпионат. На дистанции посмотрим.

— Глобально чего ждете от команды в этом сезоне?

— Надеюсь, что объединятся и будут играть друг за друга. Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга.

— Ожидаете борьбу за чемпионство или топ-5?

— За чемпионство, — сказал экс-игрок «Спартака».