Ещенко о «Спартаке»: «Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга. Надеюсь, что объединятся»

— За чемпионство будут бороться три команды?
— Нет. За чемпионство поборются команды, у которых есть амбиции.
— В адрес «Спартака» много похвал, но отставание от лидеров — восемь очков. Будет ли еще команда в борьбе за чемпионство, или этот сезон — этап становления, перестройки?
— Тяжело сказать. Могут дальше продолжать так же хорошо, как и начали чемпионат. На дистанции посмотрим.
— Глобально чего ждете от команды в этом сезоне?
— Надеюсь, что объединятся и будут играть друг за друга. Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга.
— Ожидаете борьбу за чемпионство или топ-5?
— За чемпионство, — сказал экс-игрок «Спартака».