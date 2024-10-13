Валерий Масалитин: «Либо ЦСКА становится уже середняком, либо должен усиливаться и развиваться. Пьянич, Койта и Гуарирапа ничем не лучше ушедших»

Взяли Койта. Это кто вообще?! Сколько ждать его? Взяли Пьянича, но сколько ждать, когда он приведет себя в порядок? Да, это не [Виллиан] Жозе из «Спартака» с лишним весом, но Пьянич 4−5 месяцев не играл. Может, пара лишних килограмм и у него есть. Вот что за трансферы?