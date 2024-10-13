Маскерано о тренировках в «Барсе»: «Неправда, что против Месси не играли грубо – нельзя щадить лучшего, если хочешь побеждать. Лео мог забить пять в одиночку, когда решал, что пора заканчивать»

В «Барселоне» мы играли в коротких турнирах, поделившись на три команды — побеждал тот, кто первым забьет пять голов. Иногда он забивал пять голов в одиночку, когда решал, что нам пора заканчивать. Я настраивал команду на победу, и тренировка завершалась досрочно«, — сказал экс-игрок “Барселоны” и сборной Аргентины в интервью ютуб-каналу Shoot for Love.