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Маскерано о тренировках в «Барсе»: «Неправда, что против Месси не играли грубо – нельзя щадить лучшего, если хочешь побеждать. Лео мог забить пять в одиночку, когда решал, что пора заканчивать»

«Неправда, что мы не могли грубо играть против Месси [на тренировках]. Об этом даже говорить нечего. Нельзя щадить лучшего игрока, если хотите побеждать.
Источник: Sports

В «Барселоне» мы играли в коротких турнирах, поделившись на три команды — побеждал тот, кто первым забьет пять голов. Иногда он забивал пять голов в одиночку, когда решал, что нам пора заканчивать. Я настраивал команду на победу, и тренировка завершалась досрочно«, — сказал экс-игрок “Барселоны” и сборной Аргентины в интервью ютуб-каналу Shoot for Love.