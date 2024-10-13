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Сетьен о Родри: «Он не такой зрелищный игрок, как Ямаль, Месси или Роналду, но наряду с Хави и Иньестой многое дал футболу»

– Кто из футболистов вам нравится в данный момент?
Источник: Sports

— Я бы заплатил за то, чтобы увидеть Родри, но, к сожалению, мы не сможем его увидеть еще какое-то время. Он является исключительным примером для всех детей. У него был впечатляющий прогресс, он стал лучшим опорным полузащитником мира, хотя раньше им не был. Возможно, он не такой зрелищный игрок, как Ямаль, Месси или Криштиану, но это умный игрок, и, не обладая такими же природными данными, как все эти футболисты, он сумел достичь того, чего достиг, это достойно уважения. И к тому же он выиграл чемпионат Европы.

— Не хватает ли Родри признания?

— Я его уже признаю, и наверняка его заслуги гораздо больше. Потому что все эти футболисты родились с природными задатками, но Родри невероятно спрогрессировал за последние 6−7 лет. Он, как и Хави, Иньеста и все эти ребята, хотя и не является мировой звездой, которая забивает много голов, но многое дал футболу, — сказал бывший главный тренер «Барселоны».

Родри выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки и мениска, полученной в игре с «Арсеналом» в АПЛ.