Сетьен о Родри: «Он не такой зрелищный игрок, как Ямаль, Месси или Роналду, но наряду с Хави и Иньестой многое дал футболу»

— Я бы заплатил за то, чтобы увидеть Родри, но, к сожалению, мы не сможем его увидеть еще какое-то время. Он является исключительным примером для всех детей. У него был впечатляющий прогресс, он стал лучшим опорным полузащитником мира, хотя раньше им не был. Возможно, он не такой зрелищный игрок, как Ямаль, Месси или Криштиану, но это умный игрок, и, не обладая такими же природными данными, как все эти футболисты, он сумел достичь того, чего достиг, это достойно уважения. И к тому же он выиграл чемпионат Европы.