Крицюк о Португалии: «Там умеют ценить жизнь. Понаслаждаться, кофе попить, посмотреть на океан – здорово. Но в работе они тоже медлительны, и ты стрессуешь, понимая, что все можно делать эффективнее»

Первый месяц у нас был преподаватель с русского на португальский, с португальского на русский. Потом она уволилась, появилась проблема, все затухло. Через год я снова поднял вопрос об изучении языка. Стало так: с английского переводили на португальский, потом обратно. Мой английский до сих пор оставляет желать лучшего. Чем больше изучаешь, тем больше понимаешь, насколько ты мало знаешь.