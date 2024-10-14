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Талалаев о шансах «Балтики» на выход в РПЛ: «Наш тренерский штаб уже трижды проделывал этот путь. Добьемся повышения в классе и в 4-й раз»

После 14 туров калининградцы занимают в Мелбет Первой лиге 4-е место, отставая от лидирующих «Торпедо» и «Арсенала» на 2 очка.
Источник: Sports

— Первый месяц работы — и сразу награда: Первая лига признала тренерский штаб «Балтики» лучшим в сентябре. Насколько она для вас ценна? Или первичнее результаты команды?

— Первичнее — качество футбола. Результаты будут определяться в последней декаде мая. В настоящий момент мы более чем удовлетворены тем, как играет команда. Результат еще придет.

Наш тренерский штаб уже трижды проделывал тот путь, который предстоит сейчас пройти с «Балтикой». Добьемся повышения в классе и в четвертый раз. Да, нам хотелось бы побольше очков иметь в активе. «Балтика» не должна была проигрывать «Торпедо», там логичнее смотрелась ничья. И надо было дома обыгрывать «Нефтехимик». Но это футбол, в Первой лиге он немного другой, — сказал тренер «Балтики».