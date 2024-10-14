Талалаев о шансах «Балтики» на выход в РПЛ: «Наш тренерский штаб уже трижды проделывал этот путь. Добьемся повышения в классе и в 4-й раз»

Наш тренерский штаб уже трижды проделывал тот путь, который предстоит сейчас пройти с «Балтикой». Добьемся повышения в классе и в четвертый раз. Да, нам хотелось бы побольше очков иметь в активе. «Балтика» не должна была проигрывать «Торпедо», там логичнее смотрелась ничья. И надо было дома обыгрывать «Нефтехимик». Но это футбол, в Первой лиге он немного другой, — сказал тренер «Балтики».