Баджо о Гвардиоле: «Будучи игроком, уже был тренером. Давал советы одноклубникам, чтобы помочь им стать лучше»

«Мы знаем, что он отличный тренер. Он заслужил всего, чего добился. Он мне нравится, я люблю его. Думаю, прежде всего он хороший человек, а это главное. Он жизнерадостный, позитивный, доступный. Он всем помогает.