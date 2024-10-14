Баранник о Соболеве: «Уровень ли он «Зенита», будет видно в ключевых матчах с ЦСКА, «Динамо», «Спартаком» и «Локо». Игра с «Войводиной» не может быть показателем»

Мне кажется, что вокруг Соболева много шума. Понятно, что ньюсмейкеры нам нужны, поэтому он сейчас является популярным. Матч с «Войводиной» (Соболев забил 2 гола и сделал 2 ассиста — Спортс«) не может быть показателем. То, что он хороший игрок, мы и так знали. Уровень ли он “Зенита” — покажет только время, это будет видно в ключевых матчах с ЦСКА, “Динамо”, “Спартаком” и “Локомотивом”. Только после этого можно будет сказать об этом.