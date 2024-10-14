Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баранник о Соболеве: «Уровень ли он «Зенита», будет видно в ключевых матчах с ЦСКА, «Динамо», «Спартаком» и «Локо». Игра с «Войводиной» не может быть показателем»

«У Соболева есть контракт с клубом, там наверняка прописано, что мешает его профессиональной деятельности – возбраняется. Если там прописаны такие вещи, то совершенно нормально, когда клуб ему об этом напоминает.
Источник: Sports

Мне кажется, что вокруг Соболева много шума. Понятно, что ньюсмейкеры нам нужны, поэтому он сейчас является популярным. Матч с «Войводиной» (Соболев забил 2 гола и сделал 2 ассиста — Спортс«) не может быть показателем. То, что он хороший игрок, мы и так знали. Уровень ли он “Зенита” — покажет только время, это будет видно в ключевых матчах с ЦСКА, “Динамо”, “Спартаком” и “Локомотивом”. Только после этого можно будет сказать об этом.

Он забивал «Акрону»? Я его не назвал в числе этих клубов, да и это было в Кубке. Он нормальный игрок, но мой любимый «Зенит» оказал ему огромную услугу, а будет ли она медвежьей — покажет только время«, — сказал экс-игрок “Зенита”.