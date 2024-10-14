Вьештица о том, что российские тренеры обижаются на сербских: «Ну мы же братья, зачем обижаться? Конкуренция везде»

— Конечно!
— Он работал тренером в сербском «Спартаке». Но почему всего несколько месяцев?
— Ну, знаете, тренерская работа — такая. Сегодня ты нравишься руководителю клуба, завтра — нет. Саша поработал в «Спартаке», да, его заменили. Из-за результата.
— Не общались с ним тогда?
— Нет, у меня телефона не было. Но самое интересное, что когда Кержаков уходил со своим штабом из «Спартака», мы пришли в этот клуб, вместо них.
— И долго там работали?
— Полгода.
— В Сербии большая конкуренция среди тренеров…
— Как и везде.
— Тренеров из бывшей Югославии часто назначают в российские клубы. И наши тренеры обижаются: почему берут сербов? Как бы вы ответили на этот вопрос?
— Ну мы же братья, зачем обижаться? — сказал бывший игрок «Зенита», а ныне ассистент тренера «Войводины».