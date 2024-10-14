Шченсны о Месси: «Единственный, против кого я боялся играть, он был смертоносен. Хотя Лионель забивал мне лишь трижды — я знаю, потому что он прислал мне только три бутылки пива»

— Лео Месси. Вероятно, есть нападающие, которые забили мне больше. Думаю, что он забивал мне только трижды. Я знаю это, потому что он прислал мне только три бутылки пива (в 2020 году один из производителей пива отправил 644 бутылки вратарям, которым забивал Месси, в честь рекорда Лионеля по голам за «Барселону» — Спортс«“).
Он единственный, против кого я действительно боялся играть, потому что он был смертоносен, — сказал голкипер «Барселоны».
Помните как Месси разослал пиво 160 вратарям, которым забивал? Это была уникальная акция с Budweiser под Рождество.