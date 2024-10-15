Певец Кевин Ролдан о шутке Пике про вечеринку Роналду после требла «Барсы» в сезоне-14/15: «Было приятно видеть повсюду свое имя и фамилию. Уважаю Криштиану, считаю его образцом дисциплины»

По окончании сезона-2014/15, в котором «Барселона» выиграла требл, Пике сказал, выступая перед болельщиками на праздновании: «Спасибо Кевину Ролдану, с которого все это началось!».
"Я не воспринял это как что-то плохое.
Во-первых, я очень уважаю Криштиану Роналду, считаю его лучшим примером дисциплины в спорте. Во-вторых, я воспринял это как шутку, честно говоря.
Кроме того, это очень подходило мне в музыкальном плане. Было приятно видеть по всему миру имя, которое дала мне мать, и фамилию отца", — сказал Ролдан в эфире Radio Marca.