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Певец Кевин Ролдан о шутке Пике про вечеринку Роналду после требла «Барсы» в сезоне-14/15: «Было приятно видеть повсюду свое имя и фамилию. Уважаю Криштиану, считаю его образцом дисциплины»

Колумбийский певец выступал на вечеринке в честь 30-летия Роналду в 2015 году — незадолго до этого «Реал» проиграл «Атлетико» со счетом 0:4.

По окончании сезона-2014/15, в котором «Барселона» выиграла требл, Пике сказал, выступая перед болельщиками на праздновании: «Спасибо Кевину Ролдану, с которого все это началось!».

"Я не воспринял это как что-то плохое.

Во-первых, я очень уважаю Криштиану Роналду, считаю его лучшим примером дисциплины в спорте. Во-вторых, я воспринял это как шутку, честно говоря.

Кроме того, это очень подходило мне в музыкальном плане. Было приятно видеть по всему миру имя, которое дала мне мать, и фамилию отца", — сказал Ролдан в эфире Radio Marca.