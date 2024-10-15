Мусиала поставил Кейна ниже Месси, но выше Холанда, Хейлунда, Виртца, Леау

— Я должен выбрать Харри (улыбается).
— Харри Кейн или Расмус Хейлунд?
— Харри.
— Харри Кейн или Дрис Мертенс?
— Харри.
— Харри Кейн или Пауло Дибала?
— Харри.
— Харри Кейн или Флориан Виртц?
— Я должен выбрать Харри. Он забил в районе 80 голов в прошлом сезоне.
— Харри Кейн или Кобби Майну?
— Харри (смеется).
— Харри Кейн или Рафаэл Леау?
— Харри.
— Харри Кейн или Эрлинг Холанд?
— Харри.
— Харри Кейн или Лионель Месси?
— Прости, Харри. Месси.
— Лионель Месси или Джамал Мусиала?
— Прости, Мусиала. Месси, — сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии Мусиала.
Мусиала поставил Винисиуса выше Ямаля, Фодена и Бруну, но ниже Гризманна.