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Мусиала поставил Кейна ниже Месси, но выше Холанда, Хейлунда, Виртца, Леау

— Антуан Гризманн или Харри Кейн?

Источник: Sports

— Я должен выбрать Харри (улыбается).

— Харри Кейн или Расмус Хейлунд?

— Харри.

— Харри Кейн или Дрис Мертенс?

— Харри.

— Харри Кейн или Пауло Дибала?

— Харри.

— Харри Кейн или Флориан Виртц?

— Я должен выбрать Харри. Он забил в районе 80 голов в прошлом сезоне.

— Харри Кейн или Кобби Майну?

— Харри (смеется).

— Харри Кейн или Рафаэл Леау?

— Харри.

— Харри Кейн или Эрлинг Холанд?

— Харри.

— Харри Кейн или Лионель Месси?

— Прости, Харри. Месси.

— Лионель Месси или Джамал Мусиала?

— Прости, Мусиала. Месси, — сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии Мусиала.

Мусиала поставил Винисиуса выше Ямаля, Фодена и Бруну, но ниже Гризманна.