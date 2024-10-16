Президент ялтинского «Рубина»: «Мы доказали, что Ялта заслуживает стать яркой точкой на футбольной карте России»

"Мы очень благодарны Футбольной национальной лиге и ее президенту Наилю Измайлову за то, что полтора года назад они поверили в нас и наши возможности, пригласив крымские клубы в большую футбольную семью.
За это время мы доказали, что достойны не просто выступать, но и бороться за самые высокие места, а Ялта заслуживает стать яркой точкой на футбольной карте России.
Надеемся, что этот успешный опыт поможет командам наших исторических территорий также войти в ФНЛ«, — отреагировал президент ялтинского “Рубина” Кирилл Шапошников.
«Рубин» завоевал серебряные медали Леон Второй лиги Б группы 1 сезона 2023 года.