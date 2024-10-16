Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 10 туров с 22 очками. У Колумбии — 19, Бразилия догнала Уругвай — у них по 16

Сборная Колумбии, разгромившая Чили (4:0), идет на втором месте с 19 очками.
По 16 очков набрали Уругвай, сыгравший 0:0 с Эквадором, и Бразилия, разгромившая Боливию (6:0).
Таблица отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке.
В 10-м туре «альбиселесте» дома разгромили Боливию (6:0) и с 22 очками занимают в таблице первое место.
Сборная Колумбии, разгромившая Чили (4:0), идет на втором месте с 19 очками.
По 16 очков набрали Уругвай, сыгравший 0:0 с Эквадором, и Бразилия, разгромившая Боливию (6:0).
Таблица отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке.