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Месси после 6:0 с Боливией: «Очень приятно увидеть эмоции болельщиков. Меня тронуло, что они скандировали мое имя. В сборной всегда чувствую себя молодым»

Сегодня 37-летний форвард сборной Аргентины трижды забил боливийцам в матче отбора ЧМ-2026 (6:0).

Источник: Sports

Болельщики на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе скандировали его имя и устроили ему овацию.

"Очень приятно быть здесь и увидеть эмоции болельщиков. Меня тронуло, что они скандировали мое имя.

Я не устанавливаю никаких дат или сроков относительно своего будущего. Просто хочу наслаждаться всем этим и ощущать любовь фанатов. Сейчас это трогает меня больше, чем когда-либо, потому что это могут быть мои последние матчи.

Это меня заводит. Хочу наслаждаться тем, что я счастлив там, где я есть. В сборной я всегда чувствую себя молодым парнем, потому что мне очень комфортно в этой команде. Пока я чувствую себя хорошо и могу выступать на том уровне, на котором хочу, то буду продолжать наслаждаться этим", — сказал Месси.