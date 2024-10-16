Месси после 6:0 с Боливией: «Очень приятно увидеть эмоции болельщиков. Они трогают больше, чем когда-либо, это могут быть мои последние матчи. В сборной всегда чувствую себя молодым»

Это меня заводит. Хочу наслаждаться тем, что я счастлив там, где я есть. В сборной я всегда чувствую себя молодым парнем, потому что мне очень комфортно в этой команде. Пока я чувствую себя хорошо и могу выступать на том уровне, на котором хочу, то буду продолжать наслаждаться этим", — сказал Месси.