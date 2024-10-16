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Лионель Месси: «Я очень хотел сыграть в Аргентине снова и более чем когда-либо рад проявлению любви со стороны болельщиков»

Аргентина разгромила Боливию (6:0) в 10-м туре отборочного турнира к ЧМ-2026. Месси, не игравший в домашнем матче сборной 11 месяцев, сделал хет-трик и отдал 2 голевых паса.

Источник: Sports

"Я очень хотел сыграть в Аргентине снова. И я более чем когда-либо рад проявлению любви со стороны болельщиков, связи с ними.

Мы двигаемся дальше с прежним энтузиазмом«, — написал 37-летний форвард “Интер Майами”.