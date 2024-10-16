Месси получит специальный приз от Marca в знак признания его карьеры

С момента своего появления в «Барселоне» в 2004 году до перехода в «ПСЖ», а теперь и в «Интер Майами», в дополнение к блестящей карьере в сборной Аргентины, Месси накопил почти нечеловеческий список достижений: восемь «Золотых мячей», шесть «Золотых бутс», лучший бомбардир Ла Лиги, лучший бомбардир сборной Аргентины, игрок, сыгравший больше всего матчей в истории чемпионатов мира… Плюс все коллективные титулы с его командами, вплоть до нынешнего рекорда, а также чемпионат мира-2022 в качестве вишенки на торте.