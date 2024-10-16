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Слуцкий поддержал Дзюбу, пнувшего соперника в Т-Лиге: «Чужой получил пендель не просто так. “Амкал” заглотил 3 гола, спровоцировал скандал, а потом сорвал финал»

«Что значит: “Меня пнули — я отказался играть”? Ты послал нахер — тебя пнули. Играйте дальше. В чем дело? Конечно, они отказались играть, потому что они (“Амкал”) уже горели 3:0. Для Т-Лиги — это ладно, а для профессионального футбола, когда за 3 минуты горите 3:0 — это не ладно.

Вы заглотили 3 гола за 3 минуты и тут же спровоцировали скандал после обычного фола. Парень даже пытался извиниться за свой фол.

А они ушли и сорвали финал. Нахрена вы вообще выходили? Я из профессионального спорта, для меня такое поведение неприемлемо. Но я допускаю, что в медиалиге — это нормально.

«Амкал» повел себя достойно, защищая Чужого? В чем достоинство? Ему влетел пендаль после определенных действий. Футболист неадекватно отреагировал на обычный фол, послал, что не делается в мужских взаимоотношениях, человека, вызвал нереальный скандал. Когда соперник пытался извиниться, отмахнулся и случился словесный понос. Естественно, «Мандалорцы» начали защищать своего товарища, что тоже по-футбольному верно. И в момент оскорблений тебе прилетел пинок.

Мне понравилось, как сказал Чужой: «За то, что я всех обматерил, должны дать желтую, а Дзюбе за пинок — красную». Это откуда вообще такие правила? Достойно было бы выйти и обыграть после этого команду Дзюбы, а не уходить«, — сказал главный тренер “Шанхай Шэньхуа”.

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.