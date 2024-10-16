Слуцкий поддержал Дзюбу, пнувшего соперника в Т-Лиге: «Чужой получил пендель не просто так. “Амкал” заглотил 3 гола, спровоцировал скандал, а потом сорвал финал»

«Что значит: “Меня пнули — я отказался играть”? Ты послал нахер — тебя пнули. Играйте дальше. В чем дело? Конечно, они отказались играть, потому что они (“Амкал”) уже горели 3:0. Для Т-Лиги — это ладно, а для профессионального футбола, когда за 3 минуты горите 3:0 — это не ладно.