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Месси про «Золотой мяч»: «Лаутаро заслуживает его больше, чем кто-либо другой. Он провел потрясающий сезон, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил в финале»

27-летний нападающий «Интера» забил гол и сделал ассист в матче отборочного турнира к ЧМ-2026 против Боливии (6:0).

Источник: Sports

"Он провел потрясающий сезон. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил [победный гол] в финале.

Лаутаро заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой«, — сказал 37-летний форвард сборной Аргентины и “Интер Майами” после игры.

Отметим, то на пресс-конференции перед матчем схожую мысль высказал тренер аргентинцев Лионель Скалони: «Я надеюсь, что Мартинес выиграет “Золотой мяч”, он заслуживает этого больше, чем кто-либо другой. Если это не случится сейчас, я уверен, что это произойдет позже».