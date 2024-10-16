Слуцкий исключил работу в Медиалиге: «Даже если родственников возьмут в заложники и приставят пистолет к голове. И то, соглашусь, чтобы парочку вынесли»

Он продолжал, и однажды я ему ответил: «Азамат, представь тебя позовет камызякская команда из средней школы сыграть в астраханской лиге КВН. Тебя, чемпиона высшей лиги».
Он опять: «У меня игроки команды КФК». Я ему: «Спасибо, но я работал со сборной России, Кварацхелией, Головиным, Джерродом Боуэном, Эдегором…».
Его последний аргумент: «Мы планируем сыграть с “Зенитом” в конце года». На что я заявил: «Да я с этим “Зенитом” играл миллиард раз! С “МЮ”, с “Реалом”, с кем угодно!».
Он повторял, что я хожу на шоу, значит, мне интересна медийка. Да, мне интересно участвовать в шоу, но футбол для меня — не медийная история. В «Десятке» я буду тренировать футболистов определенного уровня, каких я уже лет 20 не тренировал. Мне это неинтересно.
Медиафутбол — это футбол. Ты не можешь начать по-другому относиться к своей основной деятельности, которой ты отдал столько лет и так много завоевал. Но в то же время ты можешь быть медийным в чем-то другом.
Я вас уверяю, что игроки, которые приходят в медиафутбол после РПЛ, — это чисто финансовая история. Медийные звезды медиафутбола — это не выходцы из профи. Поэтому эта история не для меня и не для Дзюбы.
Я могу появиться в МФЛ, если будет какая-то амбассадорская история, чтобы я просто пришел, пошутил, постоял на бровке.
Но именно тренером… Если только всех моих родственников возьмут в заложники, приставят пистолет к голове. И то я соглашусь, чтобы парочку вынесли, на последнем скажу: «Ладно, я готов», — сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».