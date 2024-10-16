Слуцкий исключил работу в Медиалиге: «Даже если родственников возьмут в заложники и приставят пистолет к голове. И то, соглашусь, чтобы парочку вынесли»

Он повторял, что я хожу на шоу, значит, мне интересна медийка. Да, мне интересно участвовать в шоу, но футбол для меня — не медийная история. В «Десятке» я буду тренировать футболистов определенного уровня, каких я уже лет 20 не тренировал. Мне это неинтересно.