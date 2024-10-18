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Бекхэм считает Месси самым «голодным» и преданным футболу игроком: «На его уровне — несомненно. Он все еще злится, когда игроки делают что-то не так, злится, когда проигрывает или не играет»

— Месси все еще хочет выигрывать чемпионаты. Он все еще злится, когда футболисты делают не то, что надо. Он все еще злится, когда проигрывает матчи. Даже когда он не играет, он злится. Когда он травмирован, он все равно присутствует на матчах, хотя не должен.

Источник: Sports

— Месси все еще хочет выигрывать чемпионаты. Он все еще злится, когда футболисты делают не то, что надо. Он все еще злится, когда проигрывает матчи. Даже когда он не играет, он злится. Когда он травмирован, он все равно присутствует на матчах, хотя не должен. Вот какой он человек. И это невероятно.

— Можно ли сказать, что он, возможно, самый «голодный», преданный футболу игрок, с которым ты пересекался?

— На его уровне — несомненно. Оставаться таким, как он, — это просто невероятно. Но мы знали, кого подписываем, — сказал совладелец «Интер Майами» в интервью Рио Фердинанду.