Лапорта о партнерстве с Nike: «Это лучший контракт в мире футбола. Могли подписать в августе, но “Барса” получила еще более выгодное предложение, и Nike его повторила»

"Это будет лучший контракт в мире футбола. Можно было подписать его в августе, но этого не произошло потому, что я хотел лучшие условия.
Мы вышли на рынок с целью получить еще более выгодное предложение, и мы его получили, а Nike его повторила. Мы ведем переговоры, готовы их завершать, и в ближайшее время обо всем будет объявлено. Соглашение будет рассчитано на 10 лет.
Ситуация с финансовым фэйр-плей улучшается, и контракт с Nike нам в этом поможет. Мы хотели самые оптимальные условия. До декабря мы должны показать Ла Лиге, что у нас есть положительные результаты, и тогда мы выйдем на правило 1:1«, — сказал президент “Барселоны” в эфире клубного канала.