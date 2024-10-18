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Мостовой о Барко: «Я бы тоже хотел бить пенальти в каждом матче. Хочется, чтобы он еще и с игры забивал. Все же так тяжелее, нежели с точки»

Экс-футболист «Спартака» выразил мнение в преддверии субботнего матча РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром».

Источник: Sports

"Сейчас Кордоба однозначно в более оптимальной форме. Ясно, что один из них нападающий, а другой действует под форвардом.

Безусловно, Барко определяет игру «Спартака», делает разницу, но мне немножко от него не хватает, есть такие моменты. Например, те же голы: у него четыре из пяти — с пенальти. Да, пенальти тоже надо забить, но я бы тоже хотел бить 11-метровые в каждой игре. Хочется видеть, чтобы Эсекиэль еще и с игры забивал. Все же так тяжелее, нежели с точки, правильно?

Кордоба всегда выделяется, он половина всего «Краснодара». Барко и в серединке может отыграться, и впереди помочь, но для меня определяющий фактор — забитые мячи с игры. Пока только с пенальти у него", — сказал Мостовой.