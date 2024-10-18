Мостовой о Барко: «Я бы тоже хотел бить пенальти в каждом матче. Хочется, чтобы он еще и с игры забивал. Все же так тяжелее, нежели с точки»

Безусловно, Барко определяет игру «Спартака», делает разницу, но мне немножко от него не хватает, есть такие моменты. Например, те же голы: у него четыре из пяти — с пенальти. Да, пенальти тоже надо забить, но я бы тоже хотел бить 11-метровые в каждой игре. Хочется видеть, чтобы Эсекиэль еще и с игры забивал. Все же так тяжелее, нежели с точки, правильно?