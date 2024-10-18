Смородская о российских тренерах: «Юран, Шалимов, Федотов уже прошли почти все команды. У нас кризис кадров, некого звать»

— Я не понимаю, какие тут могут быть обиды. Все «безработные» российские тренеры, как их называют, уже прошли почти все команды. Юран, Шалимов, Колыванов, Федотов, кто еще?.. Почти всех уже пробовали. Я ждала от Федотова каких-то результатов. Получилось у него один раз, больше не получилось. У нас кризис тренерских кадров. Да и везде так: трудно найти человека на эту позицию.