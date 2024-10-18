Байрамян о 4-матчевой безвыигрышной серии «Ростова» в РПЛ: «Только к себе могут быть вопросы — не к тренерскому штабу, а именно к игрокам. Нужно через работу переламывать ситуацию»

Начали сезон неплохо, первые пять туров играли качественно, но провалили первую половину осени. Только к себе у нас могут быть вопросы — не к тренерскому штабу, а именно к игрокам. Мы должны сами внутри себя разобраться, работать еще лучше и выходить из ситуации. Удачу всегда нужно заслужить — никак иначе. Надо работать на тренировках, и она вернется.