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Аршавин о том, вернется ли Дзюба в топ-клуб: «Ему уже заканчивать пора. “Зенит” бы его не взял, даже если бы он был в ультраформе. Уже и так полна бочка огурцов»

В 4 матчах сезона РПЛ на счету 36-летнего нападающего «Акрона» 1 гол и 3 ассиста.

Источник: Sports

«Ему уже заканчивать пора, а вы о возвращении думаете. Взял бы “Зенит” Дзюбу в аренду? Во-первых, он уже не будет в ультраформе. Во-вторых, даже если бы был, думаю, “Зенит” бы этого не сделал. Уже и так полна бочка огурцов», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».