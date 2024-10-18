Аршавин о том, вернется ли Дзюба в топ-клуб: «Ему уже заканчивать пора. “Зенит” бы его не взял, даже если бы он был в ультраформе. Уже и так полна бочка огурцов»

«Ему уже заканчивать пора, а вы о возвращении думаете. Взял бы “Зенит” Дзюбу в аренду? Во-первых, он уже не будет в ультраформе. Во-вторых, даже если бы был, думаю, “Зенит” бы этого не сделал. Уже и так полна бочка огурцов», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».